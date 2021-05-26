Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! "Teklif yaptık..."

Son dakika spor haberi: Başkanı 'tan Balotelli açıklaması! "Teklif yaptık..."

Son olarak spor haberleri... . Lig'de şampiyon olarak 'e yükselen 'da başkan , bir süredir ilgilendikleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Başkan Sancak ayrıca, İngiliz yıldız 'in de gündeme geldiğini ancak pahalı olduğu için transferinden vazgeçildiğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:49
Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması! "Teklif yaptık..."

'in yeni ekiplerinden 'un kulüp başkanı , genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı istediklerini söyledi. Sancak, . Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Süper Lig hasretlerinin 26 yıl sonra son bulduğunu anımsatan Sancak, şampiyonluk mücadelesinde teknik direktör 'nın tecrübesine dikkati çekti.

Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları ve şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi" açıklamasında bulundu.

"BALOTELLI'YE TEKLİFTE BULUNDUK BEKLİYORUZ"

Sancak, 25 yaşındaki Senegalli savunma oyuncuları 'ün transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili, "Benden öyle oyuncu almak kolay değil. Rassoul için resmi bir teklif almadık. Önce bir teklifleri görmemiz lazım." diye konuştu. Transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Sancak, takımla ismi anılan oyuncularla ilgili şunları kaydetti:

, 'la anlaştı, oraya gidiyor. Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin. gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın.



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