Süper Lig 18’e düşecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezona dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Nihat Özdemir şunları söyledi: "Gelecek sezonu 20 takımla oynayacağız ve 38 hafta olacak. 3 hafta içi maç yapacağız. Her şeyi planladık. Süper Lig'de takım sayısı 18 olmalı. 20 takımla bile sıkışık bir sezon oluyor. Ana hedefimiz 18 olmalı. Her sene 3 yerine 4 takım düşürerek bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon için görüşme halindeyiz. Kulüpler Birliği Vakfı, mevcut 14 yabancılı kuralın devam etmesini istiyor. Yakın zamanda açıklayacağız."