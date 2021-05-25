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18’e düşecek

Başkanı , takım sayısını 18 olarak düşündüklerini belirtirken, yabancı sayısını ile görüştüklerini belirtti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Süper Lig 18’e düşecek
Başkanı , yeni sezona dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Nihat Özdemir şunları söyledi: "Gelecek sezonu 20 takımla oynayacağız ve 38 hafta olacak. 3 hafta içi maç yapacağız. Her şeyi planladık. 'de takım sayısı 18 olmalı. 20 takımla bile sıkışık bir sezon oluyor. Ana hedefimiz 18 olmalı. Her sene 3 yerine 4 takım düşürerek bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon için görüşme halindeyiz. Vakfı, mevcut 14 yabancılı kuralın devam etmesini istiyor. Yakın zamanda açıklayacağız."
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