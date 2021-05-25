Haberler Süper Lig Son dakika transfer haberleri | Samet Aybaba'dan güldüren Balotelli açıklaması! "Adana'da..."

Son dakika transfer haberleri | 'dan güldüren açıklaması! "'da..."

'in yeni takımlarından Demirspor'da teknik direktör açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam transfer gündemlerindeki Mario ile ilgili konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı. Aybaba, "Balotelli'ye deli diyorlar, Adana'da rahat eder" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 16:14
Son dakika transfer haberleri | Samet Aybaba'dan güldüren Balotelli açıklaması! "Adana'da..."

'in yeni ekiplerinden Demirspor, Mario transferini gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcarken, teknik direktör 'dan açıklama geldi.

"MARIO'YA DELİ DİYORLAR, ADANA'DA RAHAT EDER"

Teknik Direktörü Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "'ye deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var." dedi.

"YILDIZ OYUNCU ALACAĞIZ"

Yıldız transferi yapacaklarını söyleyen Samet Aybaba "Marka oyuncu almayı planlıyoruz. Balotelli olur, başka biri olur. Listede 3-4 isim var" ifadelerini kullandı.

"MAAŞI SORUN OLMAZ"

Balotelli ya da başka bir yıldızın maaşının sorun yaratmayacağını söyleyen Aybaba "Maaşı sorun olmaz. İyi oyuncu geliyor, şöhretli oluyor geri koşmuyor ama oyuncular şikayet ediyor. Ben de diyorum ki 'Kaç maç kazanmışız? kazandırmış? Sen ne kazandın? Para kazandın, itibar kazandın.' Geleceğinle ilgili bir şeyler kazanıyorsan, biraz fazla koşacaksın." dedi.

Geride kalan sezon takımlarından 'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Mario Balotelli, 14 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Balotelli toplamda 577 dakika forma giydi

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