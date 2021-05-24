Süper Lig'e yabancı damgası

SüperLig'de bu sezon 358 yabancı, 336 Türk futbolcu forma giydi. Yabancılar, ligde 531 bin 302 dakika (yüzde 64,1) mücadele ederken, yerliler 297 bin 553 (yüzde 35,9) dakika sahada kaldı. Geçen sezon yabancıların oynama yüzdesi 65,3, yerlilerin 34,7 olmuştu. Atılan bin 136 golün 823'ünü yabancı, 313'ünü ise yerliler kaydetti. Hatay, yabancılara en fazla, yerlilere en az görev veren takım oldu. 16 yabancı ve 10 yerlinin oynadığı güney ekibinde, yabancıları 32 bin 765, yerliler ise 6 bin 607 dakika sahada kaldı.