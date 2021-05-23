Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor'dan transfer bombası! Mario Balotelli'ye teklif yapıldı

Son dakika spor haberleri: 'dan transfer bombası! 'ye teklif yapıldı

'in yeni ekibi 'dan gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi. Akdeniz ekibi, yıldız golcü 'ye teklifini iletti. Önemli transferler yapmak istediklerini belirten Adana Demirspor Başkanı yaptığı açıklamada Mario Balotelli'ye teklifini sunduklarını açıkladı. Transferin zor olduğunu ifade eden Sancak, yıldız santrfordan haber beklediklerini ifade etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:23 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:02
Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor'dan transfer bombası! Mario Balotelli'ye teklif yapıldı

Uzun bir aranın ardından yeniden 'e dönen , sezona iddialı bir başlangıç yapmak için kolları sıvadı. Transfer operasyonunu sürdüren Akdeniz ekibi gündem yaratacak bir ismin peşine düştü. Mavi-lacivertli kulübün başkanı , 'a yaptığı açıklamada, 'ye teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz sezon 'ın da transfer gündemine gelen Mario Balotelli, sezonu ekibi 'da geçirdi. Monza'da 14 maça çıkan Ganalı futbolcu, 6 gol ve 1 asist kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Inter, , , ve gibi takımların formalarını giydi.

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