Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor'dan transfer bombası! Mario Balotelli'ye teklif yapıldı

Uzun bir aranın ardından yeniden Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, sezona iddialı bir başlangıç yapmak için kolları sıvadı. Transfer operasyonunu sürdüren Akdeniz ekibi gündem yaratacak bir ismin peşine düştü. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada, Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Mario Balotelli, sezonu İtalya Serie B ekibi Monza'da geçirdi. Monza'da 14 maça çıkan Ganalı futbolcu, 6 gol ve 1 asist kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi.