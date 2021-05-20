Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan'dan seyirci açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sezon taraftarların tribünlerde olmasını planladıklarını söyledi.
Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE SEYİRCİ ALINMIŞTI
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-0'lık skorla kupayı müzesine götürdüğü karşılaşmaya seyirci alınmıştı.
TFF'den alınan karar ile zorlu mücadeleye 250'şer seyirci alınmıştı.