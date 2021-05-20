Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan'dan seyirci açıklaması

Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan'dan seyirci açıklaması

Son dakika spor haberi: Başkan 'dan seyirci açıklaması geldi. Erdoğan, "İnşallah gelecek sezon stadyumları coşkuyla doldurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:09 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:35
Son dakika spor haberi: Başkan Erdoğan'dan seyirci açıklaması

Başkan , önümüzdeki sezon taraftarların tribünlerde olmasını planladıklarını söyledi.

Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE SEYİRCİ ALINMIŞTI

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-0'lık skorla kupayı müzesine götürdüğü karşılaşmaya seyirci alınmıştı.

TFF'den alınan karar ile zorlu mücadeleye 250'şer seyirci alınmıştı.

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