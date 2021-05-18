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Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti

. Lig'i 2. sırada tamamlayarak 'e çıkan Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 19:02
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 'e yükselen GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ile oynadıkları maçta talimatlara uymadığı gerekçesiyle Giresunspor'a 12 bin lira, kulüp başkanı Hakan Karaahmet'e de 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul, aynı maçta rakibine yönelik hakareti nedeniyle Giresunsporlu futbolcu Tolgahan Acar'ı iki maçtan men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Açıklamada, Tuzlaspor'un 50 bin, Menemenspor'un 26 bin, Adana Demirspor'un da 12 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

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