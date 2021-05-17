Süper Lig'e 26 yıl sonra adım atan Adana Demirspor, transfer harekatına da başladı. Samet Aybaba'yla sözleşme uzatan mavi-lacivertliler, onun raporuyla düğmeye bastı. Önceliği hücum hattına veren Adana ekibi, ligi tanıyan isimleri gündeme aldı. Mavi Şimşekler; Denizli'yle kontratı biten golcü Rodallega, Başakşehir'den ayrılan sol kanat Fernandes ile kiralık oynadığı Ankaragücü'nden ayrılan forvet Paintsil'le görüşmelere başladı.

HUGO İLE FERNANDES YAKIN

Ligden düşen Horozlar'da 37 maçta, 14 gol atan 35 yaşındaki Rodallega'nın, gelen teklife sıcak yaklaştığı öğrenildi. Devre arası geldiği Başakşehir'den ayrılan 33 yaşındaki Şilili sol açık Fernandes'in de imzaya yakın olduğu bildirildi. Ankaragücü'nde 33 maçta attığı 11 golle dikkatleri üzerine çeken Paintsil'in transferi konusunda da yoğun mesai harcandığı kaydedildi. Bonservisi Genk'te olan 23 yaşındaki Ganalı forvet için kiralama formülü masada.

REMY AYRILIYOR

Rizespor'un Fransız yıldızı Remy'den ayrılık talebi geldi. Sözleşmesi biten 34 yaşındaki golcü, yönetime bu talebini iletti. Remy, 19 maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi.