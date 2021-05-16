Gümrük şovla bitirdi

Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ı deviren Fatih Karagümrük, Denizli'yi de şans tanımadı. 18'de Borini'nin golü ofsayt nedeniyle iptal oldu. 26'da Mesanovic Denizli'yi 1-0 öne geçirdi. 42'de penaltı kazanan Karagümrük'te, Borini eşitliği sağladı: 1-1. 45+1'de Sobiech ağları sarstı. Gol önce iptal edildi, sonra VAR'dan geçerli sayıldı: 2-1.

52'de Aksel, yerden pasını Lens'e çıkardı. Lens, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 3-1. 80'de Serhat'ın vuruşunda savunmadan dönen top Sobiech'in önünde kaldı. Müsait pozisyonda topu filelere göndermeyi başardı. 4-1. 90+2'de Hedenstad topu filelere gönderdi. 5-1. Bu skorla kazanan Karagümrük 3'te 3 yaptı ve ligi 60 puanla noktaladı.