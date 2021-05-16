Başakşehir Aleksic'le coştu!

Süper Lig'de son haftalara düşme hattında giren, sonrasında yakaladığı çıkışla üst sıralara tırmanan son şampiyon Başakşehir, sezonu Rize'de tamamladı. Turuncu-lacivertliler Rize'de Sırp forveti Aleksic'le şov yaptı. 6'da Aleksic penaltıdan takımını öne geçirdi. 28'de Crivelli'nin şutu üst direkten döndü. 45+1'de yine sahne alan Aleksic maçın skorunu ilan etti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri son 7 maçta yenilmedi. Ligi 48 puanla 12. sırada tamamladı. Sahasında üst üste 3. mağlubiyetini alan Karadeniz temsilcisi ise aynı puanda yer aldığı rakibine ikili averajda geçildi ve sezonu 13. olarak bitirdi. Öte yandan Çaykur Rizesporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.