Avrupalı Yiğido!

Süper Lig'de Sivasspor kasırgası esti. 31 Ocak'ta 21. haftada Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybettiğinde 14. sırada yer alan Sivasspor, o tarihten itibaren inanılmaz bir çıkış yakaladı. Geçen hafta Fenerbahçe galibiyetiyle yenilmezlik serisini 18'e yükselten ve Hatay'ın puan kaybı sonrasında 5.'liğe yükselip Avrupa kupaları için avantaj sağlayan Sivasspor, Kasımpaşa karşısında sezon finaline çıktı. Yiğidolar, geçen hafta ligde kalmayı garantileyen rakibi karşısında ilk yarıda 42'de Kayode'yle öne geçti. İkinci yarıda 69'da Gradel farkı ikiye çıkardı. Paşa, 73'te Yusuf'un penaltısıyla skoru 2-1'e getirdi. 90+4'te kazanılan penaltıyı Kone, kaleci Erdem'e nişanladı ve maç 2-1 bitti. 19 maçlık yenilmezlikle tarih yazan ve ligi 5. tamamlayan kırmızı-beyazlılar, geçen sezonki gibi bu sezon da Avrupa kupalarına tekrar katılmak için kupa finaline kilitlendi.