Antalya’da sessizlik

Süper Lig'de iddiası olmayan Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile golsüz berabere kalıp sezonu 44 puanla 16. sırada bitirdi. Son dört maçını kaybetmeyen Konya ise ligi 50 puanla 11'inci tamamladı. Maçın 6. dakikasında Sam ve Orgill'in peş peşe vuruşlarını Konya kalecisi Erten çıkardı. 19'da Bünyamin'in şutu az farkla auta gitti. 40'ta Omar'ın şutu direği sıyırıp dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 bitti. Konya 62'de etkili geldi. Sekidika'nın vuruşunu kaleci Ferhat müthiş çıkardı. 66'da Daci'nin sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti. 88'de bir kez daha gole yaklaşan Daci kaleyi bulamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.