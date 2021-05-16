Haberler Süper Lig Alanya tek attı

Alanya tek attı

5.’lik yarışından kopan Güney ekibi, lige veda eden A.Gücü’nü Davidson’un golüyle geçmeyi başardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Alanya tek attı

'de son haftalarda Avrupa yarışından kopan Alanyaspor, 42. hafta mücadelesinde 'nü mağlup etti. 20'de çalımlarla ceza sahasına giren Badji'nin çektiği şutu ayaklarıyla kurtardı. 24'te Umut'un ortasında kale sahasının içindeki Davidson kaleciden önce topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

34'te Bareiro'nun pasıyla ceza yayında buluşan Davidson'un şutunda topu kaleci Mert Topuz iki hamlede kurtardı. 55'te Bareiro şutunu çekti, kaleci Mert gole izin vermedi. 84'teOrkan'ın pasında topla buluşan Badji'nin şutunu Serkan tek hamlede kontrol etti. Kalan sürede başka gol olmayınca 1-0 kazanan Alanyaspor, ligi 60 puanla tamamladı.

SON DAKİKA