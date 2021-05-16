Alanya tek attı

Süper Lig'de son haftalarda Avrupa yarışından kopan Alanyaspor, 42. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü mağlup etti. 20'de çalımlarla ceza sahasına giren Badji'nin çektiği şutu Serkan Kırıntılı ayaklarıyla kurtardı. 24'te Umut'un ortasında kale sahasının içindeki Davidson kaleciden önce topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.
34'te Bareiro'nun pasıyla ceza yayında buluşan Davidson'un şutunda topu kaleci Mert Topuz iki hamlede kurtardı. 55'te Bareiro şutunu çekti, kaleci Mert gole izin vermedi. 84'teOrkan'ın pasında topla buluşan Badji'nin şutunu Serkan tek hamlede kontrol etti. Kalan sürede başka gol olmayınca 1-0 kazanan Alanyaspor, ligi 60 puanla tamamladı.