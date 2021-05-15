Ya tamam ya devam

Süper Lig'de son hafta şampiyonun ilan edilmesinin yanı sıra düşecek son takımın kaderini de belirleyecek. Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün veda ettiği ligde küme düşen 4. ve son takım da bugün belli olacak. 41 puana sahip Kayserispor ya da 38 puanı bulunan Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda edecek. Son maçında F.Bahçe'yi konuk edecek olan Kayserispor, şampiyonluk yarışı yapan güçlü rakibi karşısında puan alması halinde G.Birliği veda edecek.



GEÇEN SEZON LİGDEN DÜŞMÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı kulübün Fenerbahçe'ye yenilmesi ve başkent ekibinin deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a üstünlük kurması halinde ise ikili averajda rakibinin gerisinde bulunan Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşecek. Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü ile birlikte Süper Lig'den düşmüştü. Ancak TFF'nin aldığı kararla küme düşme kaldırılmıştı. Bu sezon için 21 takımla devam kararı alınınca Kayserispor da ligde kalmıştı.



ÜÇLÜ AVERAJDA G.BİRLİĞİ ÜSTÜN

Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü, aynı puanda bitirirse üçlü averaj devreye girecek. Üçlü averajda üç takım da birbirleriyle oynadıkları maçlarda aynı puana sahip. Bu durumda attıkları gole bakılıyor ve Gençlerbirliği gol üstünlüğüyle rakiplerine avantaj sağladığı için ligde kalan son takım olacak.