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Süper Lig'de 22 gol atan Hataysporlu futbolcu Boupendza gol kralı oldu

'de heyecan 42. hafta maçları ile son buldu. Sezonu şampiyon olarak tamamlarken, 'un Gabonlu yıldızı Boupendza'da 22 golle gol kralı oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 00:22
Süper Lig'de 22 gol atan Hataysporlu futbolcu Boupendza gol kralı oldu

Süper Lig'in 2020-2021 sezonun gol kralı Atakaş 'dan Aaron Salem Boupendza oldu.

Sezon boyuna 22 kez fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Bu sezon 19'ar gol kaydeden Beşiktaşlı futbolcu ile Atakaş Hataysporlu oyuncu ise ikinci sırada kaldı.

ADEM BÜYÜK EN GOLCÜ TÜRK OYUNCU OLDU

Helenex Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu.

Takımının 'a 3-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Adem, 17 gole ulaştı.

Gaziantepli futbolcu Muhammet Demir ise 2020-2021 sezonunu 15 golle tamamladı.

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