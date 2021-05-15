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PUAN DURUMU / Süper Lig'de 42. hafta güncel puan durumu / ...

'de şampiyon belli oluyor. 42. hafta maçlarında 20.30 seansında toplam 4 maç başladı. , ve 'nin potada girdiği dev yarışta son maçların ardından ipi göğüsleyen taraf netleşecek. Öte yandan ligi 4. bitirmeyi garantileyen ise sahasında kümede kalma savaşı veren 'ni konuk ediyor. Kritik maçların takibi ve Süper Lig'de fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:51
SÜPER LİG PUAN DURUMU / Süper Lig'de 42. hafta güncel puan durumu / Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray...

Büyük bir çekişmeye sahne olan 'de son yıllarda görülmemiş bir heyecan yaşanıyor. 3 takımın da iddiasını son haftaya taşıdığı ligde düğüm şu an oynanan karşılaşmaların ardından çözülecek. Öte yandan ile ise kümede kalma savaşı veriyor. Oynanan maçların ardından 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan takım ve lige veda edecek son ekip belli olacak. Süper Lig'de ve takibi fotomac.com.tr'de...

CANLI SKOR
0-0

Göztepe 0-1

Kayserispor 1-0

0-0 Gençlerbirliği

CANLI PUAN DURUMU

1- Beşiktaş 84
2- Galatasaray 82
3- Fenerbahçe 79
4- Trabzonspor 69
5- 65
6- 61
7- 60
8- 60
9- 58
10- Göztepe 51
11- 50
12- 48
13- 48
14- Kasımpaşa 46
15- Yeni Malatya 45
16- Antalyaspor 44
17- Kayserispor 44
18- BB Erzurumspor 40
19- Gençlerbirliği 39
20-MKE Ankaragücü 38
21-Denizlispor 28

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