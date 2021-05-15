SÜPER LİG PUAN DURUMU / Süper Lig'de 42. hafta güncel puan durumu / Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray...

Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son yıllarda görülmemiş bir heyecan yaşanıyor. 3 takımın da iddiasını son haftaya taşıdığı ligde düğüm şu an oynanan karşılaşmaların ardından çözülecek. Öte yandan Kayserispor ile Gençlerbirliği ise kümede kalma savaşı veriyor. Oynanan maçların ardından 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan takım ve lige veda edecek son ekip belli olacak. Süper Lig'de canlı puan durumu ve canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...



CANLI SKOR

Galatasaray 0-0 Yeni Malatya

Göztepe 0-1 Beşiktaş

Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 0-0 Gençlerbirliği



CANLI PUAN DURUMU



1- Beşiktaş 84

2- Galatasaray 82

3- Fenerbahçe 79

4- Trabzonspor 69

5- Sivasspor 65

6- Hatayspor 61

7- Alanyaspor 60

8- Karagümrük 60

9- Gaziantep FK 58

10- Göztepe 51

11- Konyaspor 50

12- Başakşehir 48

13- Rizespor 48

14- Kasımpaşa 46

15- Yeni Malatya 45

16- Antalyaspor 44

17- Kayserispor 44

18- BB Erzurumspor 40

19- Gençlerbirliği 39

20-MKE Ankaragücü 38

21-Denizlispor 28