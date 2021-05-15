SÜPER LİG PUAN DURUMU / Süper Lig'de 42. hafta güncel puan durumu / Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray...

Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son yıllarda görülmemiş bir heyecan yaşanıyor. 3 takımın da iddiasını son haftaya taşıdığı ligde düğüm şu an oynanan karşılaşmaların ardından çözülecek. Öte yandan Kayserispor ile Gençlerbirliği ise kümede kalma savaşı veriyor. Oynanan maçların ardından 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan takım ve lige veda edecek son ekip belli olacak. Süper Lig'de canlı puan durumu ve canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
CANLI SKOR
Galatasaray 0-0 Yeni Malatya
Göztepe 0-1 Beşiktaş
Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-0 Gençlerbirliği
CANLI PUAN DURUMU
1- Beşiktaş 84
2- Galatasaray 82
3- Fenerbahçe 79
4- Trabzonspor 69
5- Sivasspor 65
6- Hatayspor 61
7- Alanyaspor 60
8- Karagümrük 60
9- Gaziantep FK 58
10- Göztepe 51
11- Konyaspor 50
12- Başakşehir 48
13- Rizespor 48
14- Kasımpaşa 46
15- Yeni Malatya 45
16- Antalyaspor 44
17- Kayserispor 44
18- BB Erzurumspor 40
19- Gençlerbirliği 39
20-MKE Ankaragücü 38
21-Denizlispor 28