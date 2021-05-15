Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Süper Lig'de kime düşen son takım belli oldu | Spor Toto Süper Lig'de küme düşen son takım kim?

Son dakika spor haberi: 'de kime düşen son takım belli oldu | 'de küme düşen son takım kim?

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 42. ve son haftasında küme düşen takım da belli oldu. ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği Süper Lig'de düşen son takım oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:27 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:00
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de kime düşen son takım belli oldu | Spor Toto Süper Lig'de küme düşen son takım kim?

'de 42. ve son hafta, saat 20.30'da oynanan maçlarla tamamlanırken, Beşiktaş şampiyonluğa ulaşarak ligdeki 16. zaferini elde etti.

Geçtiğimiz haftalarda Yukatel Denizlispor, Ankaragücü ve BB Erzurumspor'un küme düşmesinin ardından ligden düşen son takım, son haftada belli oldu.

Küme düşme adaylarından Kayserispor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılı takım, uzatmalarda yediği 2 golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bir diğer küme düşme adayı Gençlerbirliği ise deplasmanda 'a 2-1 mağlup oldu.

Son haftaya 41 puanla giren Kayserispor Fenerbahçe'ye yenilmesine rağmen ligde kalırken, Trabzonspor deplasmanında kaybeden Gençlerbirliği Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

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