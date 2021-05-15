Haberler Süper Lig Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 42. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 07:51
Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de 'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Cofie, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Kayode.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Luckassen, Haddadi, Tarkan, Sadiku, Yusuf, Anıl, Hajradinovic, Koomson

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