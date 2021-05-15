Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Cofie, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Kayode.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Luckassen, Haddadi, Tarkan, Sadiku, Yusuf, Anıl, Hajradinovic, Koomson