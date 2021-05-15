Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Rizespor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Başakşehir maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Selim, İsmail, Abdullah, Djokovic, Tunay, Sabo, Fernando, Soderlund.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ponck, Duarte, Bolingoli-Mbombo, Berkay, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Chadli