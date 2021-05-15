Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Gaziantep FK maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Miranda, Morais, Kenan, Tetteh, Andre Sousa, Mirza, Dicko, Muhammet.