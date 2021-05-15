Haberler Süper Lig Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 42. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:06 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:07
Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Gaziantep FK maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de 'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Miranda, Morais, Kenan, Tetteh, Andre Sousa, Mirza, Dicko, Muhammet.

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