Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Koray, Roco, Balkovec, Biglia, Lens, Bertolacci, Castro, Jimmy Durmaz, Borini.

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Fabiano, Özgür, Ali Yavuz, Diskerud, Murawski, Hasan, Dossevi, Recep, Mesanovic.