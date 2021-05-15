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Başarı demek para demek! ve şampiyon olursa kazanacağı para...

Son dakika spor haberi... 'in son haftasında , ve kıyasıya şampiyonluk yarışına girerken, kupanın gelmesi halinde kasaya girecek rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Başarı demek para demek! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyon olursa kazanacağı para...

şampiyonluk ipini göğüslerse, "ayakbastı parası"ndan 43 milyon, geçmiş 22 şampiyonluğundan 92 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak.

Toplam geliri 260 milyon lirayı geçecek. ve performans primi, sezon sonu sıralama primi ve "ayakbastı parası" kalemlerinden Galatasaray ile benzer gelirleri elde edecek.

Sabah'ın haberine göre, üç takım arasındaki gelir farkını, geçmiş şampiyonluklar oluşturacak. Ligde 15 şampiyonluğu olan siyah-beyazlılar 63, 19 şampiyonluğu olan sarı-lacivertliler ise 80 milyon liranın sahibi olacak. Mutlu sona ulaşmaları durumunda yaklaşık 230, sarı-lacivertliler ise 245 milyon liralık geliri kasasına koyacak.

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