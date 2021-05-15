Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, Atakan, Çekiçi, Lobzhanidze, Alper, Paintsil, Badji.

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Fatih, Tayfur, Berkan, Efkan, Kadzior, Efecan, Davidson, Mustafa.