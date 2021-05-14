Son dakika spor haberi: Sinan Vardar'dan flaş yorum! "Bu şampiyonluğun en önemli özelliği..."

SİNAN VARDAR - MÜTHİŞ FİNALE YAKIŞSIN Süper Lig'de bugüne kadar ki, belki de en heyecanlı final için geri sayımdayız. Yarın dananın kuyruğu kopacak. Beşiktaş ile Galatasaray rakiplerini farklı yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe hem kazanacak hem de iki rakibinin yenilmesini bekleyecek. Tabii imkansız değil ama çok zor ihtimal.

Beşiktaşlıların gözü İzmir'de Göztepe ile yapacakları maçta, kulakları ise Galatasaray-Malatyaspor mücadelesinde olacak. Galatasaraylıların ise tam tersi... Herkes biliyor ki, benim gönlümden Beşiktaş'ın şampiyon olması geçiyor. Bu sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Son iki haftada alınan iki yenilgi takımı demoralize etti, keşke olmasaydı ama siyah-beyazlılar Başkan Çebi önderliğinde, teknik teknik direktör Yalçın yönetiminde gerçekten çok iyi iş çıkardı.