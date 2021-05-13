Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: TFF'den flaş karar! Süper Lig'de 6 maçın saati değişti

Son dakika spor haberleri: 'den flaş karar! 'de 6 maçın saati değişti

Son dakika haberi: ; , , ve 'un maçları haricinde, 'in 42. haftasında oynanacak olan diğer maçların başlama saatini 18.00 olarak değiştirdi. 4 büyüklerin maçları ise 20.30'da başlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:39 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:45
Son dakika spor haberleri: TFF'den flaş karar! Süper Lig'de 6 maçın saati değişti
'in 42'nci haftasında oynanacak maç saatlerinde değişikliğe gidildi. 'nin internet sitesinde yer alan programda, 6 maç saati 18:00 olarak güncellenirken 4 maçın saatinde değişiklik yapılmadı.

Ligde daha önce 20:30 olarak açıklanan; , Sivasspor – Kasımpaşa, , , – Denizlispor, Antalyaspor – maçları 18:00'e alınırken, 20.30'da başlayacağı açıklanan; – Gençlerbirliği, Göztepe – , ve maçlarının saatlerinde değişiklik yapılmadı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:

15 MAYIS CUMARTESİ

18.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor

18.00 Sivasspor – Kasımpaşa

18.00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir

18.00 Hatayspor – Gaziantep Futbol Kulübü

18.00 Fatih Karagümrük – Denizlispor

18.00 Antalyaspor – Konyaspor

20.30 Trabzonspor – Gençlerbirliği

20.30 Göztepe – Beşiktaş

20.30 Kayserispor – Fenerbahçe

20.30 Galatasaray – Yeni Malatyaspor
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