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Süper Lig'de düşme hattı alev alev! İşte maçların CANLI anlatımları

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında küme düşme hattı alev alev... Kritik sıralarda bulunan ve son hafta bay geçecek BB Erzurumspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligde kalması kesinleşen ise 'u ağırlıyor. Düşme hattında bulunan Gözteğe'yi konuk ederken, Ankaragücü ise Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Ligde iddiası kalmayan Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşılaşırken, diğer maçta da Yeni Malatyaspor ile mücadele ediyor. 6 maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 20:42
Süper Lig'de düşme hattı alev alev! İşte maçların CANLI anlatımları

İlk kez 21 takımla büyük bir heyecana sahne olan Süper Lig'de düşme potası adeta alev alev yanıyor. 'un lige veda etmesinin ardından bu kabusu yakından hisseden takımlar, düşecek 3 takım arasında yer almamak için birbirinden zorlu 90 dakikalara çıkıyor.

ALANYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efkan, Efecan, Davidson, Mustafa.

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Gökhan, Osman, Leo, Buğra, Boumal, Emrah, Obertan, Rashani, Gomes.

ALANYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Duarte, Bolingoli, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali, Berkay, Deniz Türüç, Chadli

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Diego, Polomat, Piris, Furman, Ayite, Rahmetullah, İlker, Lima.

Göztepe: Arda, Gassama, Alpaslan, Kubilay, Burekovic, Esiti, Yalçın, Soner, Halil, Beykan, Ideye.

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Göztepe maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Anıl, Thelin.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atakan, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Alper, Paintsil, Badji.

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Mallan, Wallace, Mustafa, Fofana, Tetteh, Adem.

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Ruben, Sackey, Akintola, Boupendza, Diouf.

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Morais, Oğuz, Maxim, Jefferson, Sousa, Kenan, Muhammet, Dicko.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Emir, İsmail, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Fernando, Soderlund.

GAZİANTEP FK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Rizespor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Connect'te canlı yayınlanıyor.

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