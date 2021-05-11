Başakşehir Kayserispor 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik müsabaka 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 45 yaptı ve bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor'un ise puanı 41 oldu.

Başakşehir, Süper Lig'in son maçında Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.