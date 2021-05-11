Haberler Süper Lig Başakşehir Kayserispor 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 41. haftasında Medipol sahasında 'u konuk etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:03
Başakşehir Kayserispor 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Medipol ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik müsabaka 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 45 yaptı ve bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor'un ise puanı 41 oldu.

Başakşehir, Süper Lig'in son maçında 'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında 'yi ağırlayacak.

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