Haberler Süper Lig Alanyaspor BB Erzurumspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 41. haftasında sahasında 'u ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 3-2 kazanmasına rağmen son haftayı bay geçecek olması nedeniyle 40 puanla küme düştü. 'a galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti. Alanyaspor'un golleri ise 'dan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:00
Alanyaspor BB Erzurumspor 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 41. hafta karşılaşmasında , 'u ağırladı. 'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Erzurumspor, 'un puan alması sonucunda gelecek haftayı BAY geçecek olması nedeniyle Süper Lig'e veda etti.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. ve 73. dakikalarda ile 84. dakikada kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini ise 30. ve 41. dakikalarda penaltılardan kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 57 puanla 7. sırada yer aldı. Süper Lig'e veda eden Erzurumspor ise 18. sırada yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor ise haftayı BAY geçecek.

SON DAKİKA