Haberler Süper Lig 5. hocaya da veda!

5. hocaya da veda!

Son 3 maçta ‘0’ çeken Erzurum’da önceki gece geç saatlerde flaş bir gelişme yaşandı. Doğu ekibi, , , Mesut Bakkal ve İsmail Kartal’dan sonra takımın bu sezon 5. hocası Yılmaz Vural’la da yollarını ayırdı. Vural, 9 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
5. hocaya da veda!
Son 3 maçta '0' çeken Erzurum'da önceki gece geç saatlerde flaş bir gelişme yaşandı. Doğu ekibi, , , Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'dan sonra takımın bu sezon 5. hocası Yılmaz Vural'la da yollarını ayırdı. Vural, 9 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
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