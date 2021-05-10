5. hocaya da veda!

Son 3 maçta ‘0’ çeken Erzurum’da önceki gece geç saatlerde flaş bir gelişme yaşandı. Doğu ekibi, Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal’dan sonra takımın bu sezon 5. hocası Yılmaz Vural’la da yollarını ayırdı. Vural, 9 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
Son 3 maçta '0' çeken Erzurum'da önceki gece geç saatlerde flaş bir gelişme yaşandı. Doğu ekibi, Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'dan sonra takımın bu sezon 5. hocası Yılmaz Vural'la da yollarını ayırdı. Vural, 9 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı.