Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü deplasmanında kazanması zirve yarışını kızıştırdı.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü deplasmanında kazanması zirve yarışını kızıştırdı.
Öte yandan 4 takımın alt lige düşeceği sezonda küme düşme hattında çetin bir mücadele veriliyor.
Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, mevcut performans ve oynanacak maçların analizlerini ortaya koyarak yüzdesel bir sıralama belirledi.
Peki hangi takım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Hangi takım şampiyon olacak ve hangi takımlar küme düşecek?
İşte o sıralama..
21 - Denizlispor
Mevcut puan: 28 Lig sonu: 29
20 - Gençlerbirliği
Mevcut puan: 35 Lig sonu: 36
19 - Erzurumspor
Mevcut puan: 37 Lig sonu: 37
18 - Ankaragücü
Mevcut puan: 38 Lig sonu: 40
Analize göre 2020-21 sezonunda Süper Lig'de küme düşen takımlar Denizlispor, Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Ankaragücü olarak belirlendi.
Zirve mücadelesinde nefesleri kesen yarış devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon sonundaki toplam alabileceği puanlar analiz edildi.
FENERBAHÇE 3. TAMAMLIYOR!
Mevcut puan: 79 Lig sonu: 82
Euro Club Index'e göre; Fenerbahçe'nin kalan iki maçtan 1 galibiyet, 1 yenilgi çıkaracağı öngörüldü.
GALATASARAY AYNI PUANLA 2. BİTİRİYOR!
Mevcut puan: 78 Lig sonu: 82
Galatasaray'ın ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ligi tamamlayacağı yönünde bir analiz ortaya çıktı.
İkili averajda Fenerbahçe'nin önünde yer alan sarı-kırmızılılar, bu analize göre ligi 2. sırada tamamlıyor.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!
Mevcut puan: 81 Lig sonu: 85
Analize göre Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oluyor. Euro Club Index, siyah beyazlıların iki maçın birinde takılacağını öngörse de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.