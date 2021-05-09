Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!

Mevcut puan: 81 Lig sonu: 85

Analize göre Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oluyor. Euro Club Index, siyah beyazlıların iki maçın birinde takılacağını öngörse de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.