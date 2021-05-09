Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

Son dakika spor haberleri: 'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

'de 40. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından tansiyon iyice yükseldi. Sezonun sona ermesine son 2 maç kala şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında büyük bir çekişme yaşanıyor. 'ın sahasında 'ı 3-1 mağlup etmesi ve 'nin duraklama dakikalarında bulduğu golle 'nü 2-1'le geçmesi zirvedeki tüm takımları birbirine yaklaştırdı. Ateş hattında 'un alt lige düşmesi kesinleşirken diğer 3 takım kalan 2 maçın ardından netlik kazanacak. Mevcut performans ve oynanacak maçların analizini yapan , son 2 haftadaki karşılaşmaları inceledi ve 'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte o sıralama...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:26
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

'de 'ın 'ı mağlup etmesi ve 'nin deplasmanında kazanması zirve yarışını kızıştırdı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

Öte yandan 4 takımın alt lige düşeceği sezonda küme düşme hattında çetin bir mücadele veriliyor.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen , mevcut performans ve oynanacak maçların analizlerini ortaya koyarak yüzdesel bir sıralama belirledi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

Peki hangi takım ligi kaçıncı sırada bitirecek? Hangi takım şampiyon olacak ve hangi takımlar küme düşecek?

İşte o sıralama..

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

21 - Denizlispor
Mevcut puan: 28 Lig sonu: 29

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

20 - Gençlerbirliği
Mevcut puan: 35 Lig sonu: 36

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

19 - Erzurumspor
Mevcut puan: 37 Lig sonu: 37

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

18 - Ankaragücü
Mevcut puan: 38 Lig sonu: 40

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

Analize göre 2020-21 sezonunda 'de küme düşen takımlar , Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Ankaragücü olarak belirlendi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

Zirve mücadelesinde nefesleri kesen yarış devam ederken , ve 'ın sezon sonundaki toplam alabileceği puanlar analiz edildi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

FENERBAHÇE 3. TAMAMLIYOR!
Mevcut puan: 79 Lig sonu: 82
'e göre; 'nin kalan iki maçtan 1 galibiyet, 1 yenilgi çıkaracağı öngörüldü.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

AYNI PUANLA 2. BİTİRİYOR!
Mevcut puan: 78 Lig sonu: 82
Galatasaray'ın ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ligi tamamlayacağı yönünde bir analiz ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

İkili averajda 'nin önünde yer alan sarı-kırmızılılar, bu analize göre ligi 2. sırada tamamlıyor.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyon takım açıklandı! İşte o sıralama

ŞAMPİYON !
Mevcut puan: 81 Lig sonu: 85
Analize göre 'de şampiyon Beşiktaş oluyor. , siyah beyazlıların iki maçın birinde takılacağını öngörse de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

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