Malatya rahatladı

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta düşmeme mücadelesi veren Y.Malatyaspor, Rize'de 4 golle coştu. Sarı-siyahlılar, henüz 6'da Meriah'ın elle müdahalesine çalınan penaltıda Adem'in golüyle öne geçti. 24'te bu sefer Hadebe sahne aldı. Zeki'nin kullandığı kornerde kaleci Gökhan'ın elinden kaçırdığı topu, Hadebe kafayla ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda Rize, 49'da Meriah'ın 2. sarıdan kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçın son bölümünde coşan Malatya ekibi, 80'de Fofana ve 90+1'de Kubilay'la 4-0 kazandı. İkili averajda A.Gücü'nden geride olan Malatya, salı günü Hatay'dan 1 puan aldığı takdirde ligde kalışını ilan edecek.