Kayseri fırsat tepti

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak kümede kalma yolunda fırsat tepti. 17'de Avramovski'nin korner atışında Henrique'nin kafa vuruşunu kaleci Günay Güvenç kurtardı. 42'de Sousa'nın ortasında topa buluşan Maxim'in vuruşu üstten auta gitti.
57'de ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutunu Doğan Alemdar kornere çeldi. 76'da Muhammed Demir'in serbest vuruşu auta gitti. 90+4'te ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu üstten auta gitti. Gaziantep puanını 55'e yükseltmiş oldu. 40 puana yükselen Kayserispor gelecek hafta Başakşehir'le karşılaşacak.