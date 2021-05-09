Gümrük ateşe attı

Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yenerek rakibinin kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı. 8'de Zukanovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0. 17'de ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top havalanarak filelere gitti: 2-0.
60'ta Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. 76'da Ndao, kendisinin 2, takımının 4. golünü attı: 4-0. 87'de penaltıda Lens, durumu 5-0'a getirdi. 90+5'te İlker skoru belirledi: 5-1. Geçen hafta Konya'ya aynı skorla kaybeden Karagümrük, yara sararken rakibini de ateş attı. 35 puanda kalan G.Birliği, salı günü Kayserispor kazanırsa lige veda edecek.