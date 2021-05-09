Dadaş'a Paşa şoku!

SÜPER Lig'de final gibi maçta Erzurumspor, bitime 2 hafta kala düşmeme mücadelesi verdiği direkt rakiplerinden Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Dadaşlar'ın 8'de Hasan'la bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla geçersiz sayıldı. Ardından karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda her iki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı. Erzurum'da Hasan, İstanbul ekibinde Sadiku ve Hajradinovic, çerçeveyi bulamadı.

İKİNCİ yarıda golü bulan taraf lacivertbeyazlılar oldu. 68'de Bistrovic çalımlarla ceza sahasına girer girmez ortaladı. Müsait pozisyondaki Varga düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Sonrasında gerilimin arttığı maçta Paşa'da Luckassen, 2. sarıdan kırmızı gördü. 88'de de Erzurum'da Hasan kırmızı kart gördü. Kalan sürede skoru koruyan Paşa, rakibini ateşe attı, kendisini ise durgun limana çekmeyi başardı.