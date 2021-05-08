Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. İki takımın da kazanmayı amaçladığı zorlu mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.



TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hüseyin, Edgar, Bakasetas, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Antalyaspor: Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Veysel, Fredy, Nuri, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Podolski

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.