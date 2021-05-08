Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i belli oldu!

'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, son haftalarda istediği sonuçları alamayan Antalyaspor'u yenmek ve ligi en iyi konumda tamamlamayı amaçlıyor. Acil puana ihtiyaç duyan ekipler arasında yer alan Antalyaspor'da da hedef mutlak galibiyet. Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:17 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:35
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. İki takımın da kazanmayı amaçladığı zorlu mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Trabzonspor: , Serkan, , , Edgar, , , Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

Antalyaspor: Antalyaspor: , , , Kudriashov, Veysel, Fredy, , Hakan, , Gökdeniz, Podolski

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.

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