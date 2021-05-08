Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'de canlı puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tavan yapmış durumda. 40. haftada bütün karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte başladı. Kritik mücadelelerden çıkacak sonuçlar şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiriyor. 40. hafta maçlarının canlı skor takibi ve Süper Lig'de canlı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI SKOR
BB Erzurumspor 0-0 Kasımpaşa
Rizespor 0-2 Malatyaspor
Galatasaray 2-1 Beşiktaş;
Göztepe 0-0 Konyaspor
Hatayspor 0-0 Denizlispor
Karagümrük 2-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 0-0 Gaziantep FK
MKE Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe
Sivasspor 0-0 Başakşehir
Trabzonspor 1-0 Antalyaspor
CANLI PUAN DURUMU
1-Beşiktaş 81
2-Galatasaray 78
3-Fenerbahçe 77
4-Trabzonspor 67
5-Sivasspor 59
6-Hatayspor 58
7-Alanyapor 57
8-Gaziantep FK 55
9-Karagümrük 54
10-Göztepe 52
11-Konyaspor 46
12-Rizespor 45
13-Yeni Malatyaspor 44
14-Başakşehir 44
15-Antalyaspor 43
16-Kasımpaşa 41
17-Kayserispor 40
18-MKE Ankaragücü 39
19-BB Erzurumspor 38
20-Gençlerbirliği 35
21- Denizlispor 29