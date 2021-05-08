Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'de canlı puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tavan yapmış durumda. 40. haftada bütün karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte başladı. Kritik mücadelelerden çıkacak sonuçlar şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiriyor. 40. hafta maçlarının canlı skor takibi ve Süper Lig'de canlı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

BB Erzurumspor 0-0 Kasımpaşa

Rizespor 0-2 Malatyaspor

Galatasaray 2-1 Beşiktaş;

Göztepe 0-0 Konyaspor

Hatayspor 0-0 Denizlispor

Karagümrük 2-0 Gençlerbirliği

Kayserispor 0-0 Gaziantep FK

MKE Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe

Sivasspor 0-0 Başakşehir

Trabzonspor 1-0 Antalyaspor



CANLI PUAN DURUMU

1-Beşiktaş 81

2-Galatasaray 78

3-Fenerbahçe 77

4-Trabzonspor 67

5-Sivasspor 59

6-Hatayspor 58

7-Alanyapor 57

8-Gaziantep FK 55

9-Karagümrük 54

10-Göztepe 52

11-Konyaspor 46

12-Rizespor 45

13-Yeni Malatyaspor 44

14-Başakşehir 44

15-Antalyaspor 43

16-Kasımpaşa 41

17-Kayserispor 40

18-MKE Ankaragücü 39

19-BB Erzurumspor 38

20-Gençlerbirliği 35

21- Denizlispor 29