Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'de canlı puan durumu

Son dakika spor haberleri: İşte 'de canlı puan durumu

'de heyecan son sürat devam ediyor. 40. haftada aynı gün ve saatte 10 maç başladı ve zirve yarışıyla kümede kalma savaşı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Günün öne çıkan mücadelesinde sahasında 'ı konuk ediyor. İşte 'de canlı puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:07 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:27
Son dakika spor haberleri: İşte Süper Lig'de canlı puan durumu

'de heyecan tavan yapmış durumda. 40. haftada bütün karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte başladı. Kritik mücadelelerden çıkacak sonuçlar şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiriyor. 40. hafta maçlarının canlı skor takibi ve 'de canlı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR
0-0 Kasımpaşa
Rizespor 0-2 Malatyaspor
2-1 ;
0-0 Konyaspor
Hatayspor 0-0 Denizlispor
Karagümrük 2-0 Gençlerbirliği
Kayserispor 0-0 Gaziantep FK
MKE Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe
Sivasspor 0-0 Başakşehir
Trabzonspor 1-0

CANLI PUAN DURUMU
1-Beşiktaş 81
2-Galatasaray 78
3-Fenerbahçe 77
4-Trabzonspor 67
5-Sivasspor 59
6-Hatayspor 58
7-Alanyapor 57
8-Gaziantep FK 55
9-Karagümrük 54
10-Göztepe 52
11-Konyaspor 46
12-Rizespor 45
13-Yeni Malatyaspor 44
14-Başakşehir 44
15-Antalyaspor 43
16-Kasımpaşa 41
17-Kayserispor 40
18-MKE Ankaragücü 39
19-BB Erzurumspor 38
20-Gençlerbirliği 35
21- Denizlispor 29

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