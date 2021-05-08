Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Başakşehir maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Erdoğan, Fajr, Hakan, Gradel, Kayode.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Epureanu, Duarte, Bolingoli-Mbombo, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Aleksic, Chadli.