Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Lennon, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan Parlak.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkoswski, Rashid, Mirallas, Maxim, Güray, Muhammet, Kenan.