Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Gaziantep FK maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Lennon, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan Parlak.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkoswski, Rashid, Mirallas, Maxim, Güray, Muhammet, Kenan.