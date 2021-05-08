Haberler Süper Lig Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 40. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:04
Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gaziantep FK maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da 'te canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Lennon, Avramovski, Muhar, Henrique, İlhan Parlak.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkoswski, Rashid, Mirallas, Maxim, Güray, Muhammet, Kenan.

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