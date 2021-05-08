Haberler Süper Lig Kayserispor Gaziantep FK 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 40. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:48
Kayserispor Gaziantep FK 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çaldı. Zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, 55 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının 1 sıra üstüne 17. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.


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