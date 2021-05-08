Kayserispor Gaziantep FK 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Kayserispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından 2 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, 55 puanla 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Kayserispor ise 40 puanla düşme hattının 1 sıra üstüne 17. sırada yer buldu.



Gaziantep FK, gelecek hafta Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.



