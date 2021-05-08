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Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 40. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 09:25
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Anıl, Talbi, İsmail, Donsah, Djokovic, Michalak, Tunay, Samudio, Skoda..

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Mustafa, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh.

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