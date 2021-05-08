Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Anıl, Talbi, İsmail, Donsah, Djokovic, Michalak, Tunay, Samudio, Skoda..

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Mustafa, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh.