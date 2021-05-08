Haberler Süper Lig BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 40. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 08:13 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 08:13
BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Emrah, Oltan.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Drinkwater, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin.

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