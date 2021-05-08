BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Emrah, Oltan.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan, Haddadi, Drinkwater, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin.