Yiğido destanı

Süper Lig'de Sivasspor kasırgası dinmiyor. Gaziantep deplasmanından Gradel'in şık golüyle 3 puanla dönen Yiğidolar, bitime 3 hafta kala 5. sıraya yerleşti ve Avrupa potasına girdi. Başakşehir'i konuk edecek Sivas, yeniden Avrupa kupalarına gitmek istiyor.

GRADEL ETKİSİ

Sivasspor'da sezonun yıldızı Max Gradel, 10 gol ve 12 asiste ulaştı. Bu sezon ligde gol ile asist sayılarında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu olmayı başardı. 33 yaşındaki Fildişili yıldız, toplamda 22 gol katkısı ile sezonun gole en çok katkı veren isimlerinden birisi oldu.