Sergen ne derse o

Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaştı. Geride kalan 3 maçta alacağı 4 puan onları mutlu sona taşıyacak. Bunda en büyük pay hiç şüphesiz Sergen Yalçın'a ait... Başarılı çalıştırıcı Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre kalibresi daha düşük bir kadroyla sezona girse de ikisini de sollamayı başardı. Kartal oynadığı futbolla, golleriyle, coşkusuyla rakiplerinin umutlanmasına izin dahi vermiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, Kartal'ın Hatayspor'a takılmasını bekliyordu. Rize maçı sonrası "Cumartesi ne olacak göreceğiz" diyen Yalçın dediğini yaptı. 7-0'lık galibiyet aldılar.

TAKİBE DEVAM EDİYORLAR

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kalitesini konuşturduğu mücadeledece kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Herkesin aklında aynı soru var. Emre Belözoğlu daha önce göreve getirilseydi işler farklı olur muydu? Galatasaray'da Falcao ve Mostafa'nın yedek başladığı maçta Halil Dervişoğlu kalitesini konuşturdu. Olağanüstü bir gol kaydetti. Süper Lig'de gözler artık GalatasarayBeşiktaş derbisine çevrildi. Fenerbahçeliler, bir Galatasaray galibiyeti bekliyor. Galatasaraylılar da mucizevi bir 3 farklı galibiyet peşindeler.