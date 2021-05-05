Jahovic tutulmuyor

Antalyaspor’u deplasmanda 3-2 yenen Göztepe’de, Jahovic eski günlerine döndü. Devre arasında 2.5 sezon sonra yuvaya dönen Makedon futbolcu, ilk 9 maçta suskunları oynadı. Sonrasında Kayseri maçıyla siftah yapan tecrübeli santrfor, Hatay’da yaptığı hat-trick’in ardından son iki haftada da Trabzon ve Antalya ağlarını havalandırıp, klasını konuşturdu..
Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Göztepe'de, Jahovic eski günlerine döndü. Devre arasında 2.5 sezon sonra yuvaya dönen Makedon futbolcu, ilk 9 maçta suskunları oynadı. Sonrasında Kayseri maçıyla siftah yapan tecrübeli santrfor, Hatay'da yaptığı hat-trick'in ardından son iki haftada da Trabzon ve Antalya ağlarını havalandırıp, klasını konuşturdu..