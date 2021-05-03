Yeni Malatyaspor Kayserispor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Konuk ekip Kayserispor 40. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip aradığı golü 65. dakikada buldu. Benjamin Tetteh'in asistinde topu ağlara gönderen Adem Büyük maça 1-1'lik eşitliği getirdi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada başka gol çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

1-1 sona eren mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor'un puanı 41 oldu. Kayserispor ise 39 puana ulaştı.

Süper Lig'de cumartesi günü Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakika sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.

20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Sabovic topu içeriye çevirdi, ceza sahası içinde İlhan Parlak tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşun top kalecide kaldı.

İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

48. dakikada ceza sahası dışında Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

54. dakikada gelişen Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.

55. dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

61. dakikada Hafez'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Tetteh istediği gibi dokunamadı, top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1

86. dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.