Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Miranda, Djilobodji, Güray, Mirallas, Maxim, Andre, Olokowski, Dicko, Muhammet

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Boyd, Kayode