Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 39. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:29
Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Miranda, Djilobodji, Güray, Mirallas, Maxim, Andre, Olokowski, , Muhammet

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Cofie, , , Gradel, Boyd, Kayode

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