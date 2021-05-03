Fenerbahçe - Erzurumspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 39. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u konuk ediyor.



Sarı-lacivertlilerde hedef Erzurumspor engelini aşarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek. Konuk ekip ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar çıkartarak ligde kalma yolunda avantaj sağlamak istiyor.



Fenerbahçe Erzurumspor maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamadı. Serdar Aziz ise son dakika ağrılarından dolayı kadrodan çıkartıldı.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.