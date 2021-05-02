Haberler Süper Lig Kritik maçta Başakşehir Ankaragücü ile karşılaşacak!

Kritik maçta Başakşehir Ankaragücü ile karşılaşacak!

Spor Toto 'de kümede kalma mücadelesi veren takımlardan ve , 39. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 10:20
Kritik maçta Başakşehir Ankaragücü ile karşılaşacak!

, 'in 39. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde son üç maçını kaybetmeyen ve 7 puan toplayan ev sahibi Medipol Başakşehir, 40 puana sahip. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü'nün ise 38 puanı bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Medipol Başakşehir, 2-1 kazanmıştı.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de kart cezalıları ve , bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sezonu kapatan ile tedavileri süren ve kadroda yer almayacak. 'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

ÜÇ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde , ve bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu üç oyuncu, MKE Ankaragücü maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

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