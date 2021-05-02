Haberler Süper Lig Konyaspor Karagümrük | CANLI

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'in 39. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. yönetimindeki Konyaspor, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son vererek tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak istiyor. Ligin rahat ekiplerinden Karagümrük'te İtalyan çalıştırıcı , zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:57
Konyaspor Karagümrük | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, , , , , Jevtovic, Amir, , , , Cikalleshi

Fatih Karagümrük: , Balkovec, Serhat, Fatih, Zukanovic, Biglia, Efe, Aksel, Ndao, Lens, Borini

KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Konyaspor-Fatih Karagümrük maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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