Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Amar Rahmanovic, Bytyqi, Daci, Cikalleshi

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Campi, Fatih, Ndao, Jimmy Durmaz, Biglia, Bertolacci, Lens, Casto, Borini